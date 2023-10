Tom Hanks ha messo in guardia i suoi fan, con un post su Instagram, su uno spot non autorizzato sulla cura dei denti che ha usato la sua immagine.

“ATTENZIONE!!” ha scritto l’attore. “Circola un video che promuove una qualche polizza odontoiatrica con una versione IA di me. Non ho nulla a che fare con quello spot“.

Ecco il post:

Proprio alcuni mesi fa, l’attore aveva parlato dei pericoli dell’IA:

Adesso tutti possono ricrearsi a qualunque età attraverso l’IA o la tecnologia deep fake. Potrei essere investito da un autobus da un momento all’altro, ma le mie interpretazioni potrebbero andare avanti per sempre. Al di là della consapevolezza dell’uso di IA o del deep fake, non ci sarà nulla a dire che quello non sarò io. […] Posso dirvi però che ci sono discussioni in corso tra tutti i sindacati, le agenzie e gli studi legali su come stabilire che i nostri volti e le nostre voci appartengano legalmente a noi stessi.