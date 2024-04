La prima apparizione di Tom Hiddleston nei panni di Loki nel Marvel Cinematic Universe risale al 2011, anno di uscita di Thor, ma, chiaramente, il viaggio dell’attore era partito in realtà nell’aprile del 2009 quando venne ufficialmente ingaggiato per la parte.

Una parte, quella del Dio dell’Inganno Loki, per cui Tom Hiddleston ha preso ispirazione da colleghi come Alan Rickman in Die Hard, dove ha vestito i panni dell’iconico Hans Gruber, ma anche il Phillip Vandamm di James Mason in Intrigo internazionale.

Intervenuto al PaleyFest 2024, l’attore inglese ha così parlato delle sue fonti d’ispirazione per il suo villain poi divenuto eroe:

Sono tutti personaggi che hanno a che fare con il controllo e la vendetta. Ma forse amavo semplicemente quelle interpretazioni da bambino… ero così attratto da quei ruoli poiché i loro interpreti sembravano divertirsi così tanto a interpretare questi antagonisti, o almeno suppongo fosse così. Questo era parte del fascino. Erano così carismatici, anche se non erano al centro di quei film.

