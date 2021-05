In attesa di Loki,ha parlato con EW dei momenti più memorabili nei film dell’Universo Cinematografico Marvel.

L’attore si è concentrato ad esempio sulla sequenza di Thor: The Dark World in cui Loki prende le sembianze di Captain America:

Quello è stato un momento molto strano e surreale, ma davvero divertente. Ho avuto modo di provare tutto ciò che si prova nell’indossare quel costume. Poi hanno mostrato la mia scena a Chris e lui ha fatto la sua migliore imitazione di me che imitavo lui, ed è stato un grande.

Tra le altre scene ricordate, anche quella in cui Hulk “spacca” Loki in una scena di Avengers. L’attore ha spiegato ovviamente di aver realizzato la scena appeso a dei cavi con tre dei più forti stuntmen del set che tiravano l’altra parte del cavo:

Per due anni circa dopo quella scena, non riuscivo ad andarmene in giro per gli aeroporti senza che la gente mi dicesse: “Ehi, signor Loki, adoro quando Hulk ti spiaccica per terra“. È diventata iconica.

Rivedremo Tom Hiddleston nei panni di Loki nella nuova serie Marvel in arrivo su Disney+ il 9 giugno .

La serie, creata da Michael Waldron (produttore di Rick and Morty e co-sceneggiatore di Doctor Strange in the Multiverse of Madness) segue le vicende di Loki in una timeline creata dagli eventi di Endgame. Recentemente è stato confermato che dovrebbe trattarsi di uno di quei progetti televisivi Marvel per i quali sono previste più stagioni.

Nel cast anche Sophia Di Martino, Owen Wilson, Gugu Mbatha-Raw e Sasha Lane. Tutti gli episodi verranno diretti da Kate Herron. Tempo fa Tom Hiddleston aveva anticipato quanto segue:

Negli anni tra Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame mi sono state fatte due domande: Loki è davvero morto, e cosa sta facendo Loki con quel cubo? La serie risponderà ad entrambe le domande.

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.