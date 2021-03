In una recente intervista con GQ ha parlato del ritorno nei panni di Peter Parker indopo aver interpretato ruoli più maturi in

Ecco le parole dell’attore:

È così bello esser tornato, specialmente dopo che io Zendaya abbiamo affrontato un percorso simile accettando ruoli più adulti. Sono così fiero di quello che ha fatto con Euphoria e anche con Malcolm & Marie. Entrambi abbiamo dovuto cambiare registro per No Way Home: io ho dovuto rendere più acuto il tono di voce e entrambi ci siamo dovuti calare nei panni di questi adolescenti. Ne stavamo parlando proprio ieri. Abbiamo girato una scena di ritorno a scuola e, insomma, non vado a scuola da quando ho 15 anni. È stato molto strano.

In un’intervista con Uproxx, l’attore ha poi parlato del suo approccio alle domande spoilerose.

“Sono sempre in difficoltà [ride]. Anche tu mi hai appena messo in difficoltà” ha ammesso Holland. “Le cose vanno così e a volte i fan capiscono tutto fin da subito, altre volte no. […] È un peccato che a volte ci siano dei leak che rovinano tutto. Ma al momento con questo film credo che stiano facendo un ottimo lavoro per tenere segrete le cose che devono restare segrete“.

Sull’approccio alle domande ha poi aggiunto:

È uno di quei casi in cui devi capire com’è meglio gestirla: dire una bugia? Dire una verità? Dire: “Non so nulla“. Dire: “No comment?“. Non c’è nulla che si possa dire che non scateni dibattiti online. Perciò è un’arma a doppio taglio.

Le riprese di Spider-Man: No Way Home sono in corso ad Atlanta. Benedict Cumberbatch tornerà a interpretare Doctor Strange prima in Spider-Man e poi si dedicherà al film di Sam Raimi. Jamie Foxx tornerà a interpretare Electro anche se questa volta sarà diverso rispetto a The Amazing Spider-Man 2, come preannunciato dall’attore. Nel cast, oltre a Tom Holland, anche Zendaya, Jacob Batalon, Tony Revolori, Marisa Tomei.

La produzione si sta svolgendo tra Atlanta, New York, Los Angeles e l’Islanda.

Kevin Feige – presidente dei Marvel Studios – ricoprirà nuovamente il ruolo di produttore del film con protagonista Tom Holland, mentre Jon Watts tornerà alla regia. Amy Pascal affiancherà Feige come produttrice attraverso la sua Pascal Pictures.

Questa volta troveremo il nostro Peter Parker allo scoperto: alla fine di Far From Home Mysterio ha svelato a tutti l’identità dell’arrampicamuri, accusandolo del suo omicidio. L’uscita è fissata, per il momento, a dicembre 2021.

Fonte: CB