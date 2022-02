Manca sempre meno all’uscita di, il film condiretto dache porterà sul grande schermo i personaggi della celeberrima IP videoludica della Naughty Dog.

L’attore protagonista è stato intervistato da Screenrant durante la promozione del film e ha svelato che in qualche modo era collegato al progetto già molti anni fa, sul set di Spider-Man: Homecoming:

Durante le riprese di Spider-Man stavamo girando la sequenza in cui Spider-Man cade nel… come si chiamava quel coso alto e appuntito? Il monumento di Washington, scusate! Stavamo aspettando che sistemassero le luci, così per ridere un po’ abbiamo detto: “Giochiamo ad Uncharted!”. Alla fine l’abbiamo completato in una settimana perché ne eravamo ossessionati. Il videogioco è così cinematografico e la storia così intrigante che ovviamente bisogna per forza farne un film.