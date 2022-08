Tom Holland si prende una pausa dai social: “Lo faccio per la mia salute mentale”

Con un video pubblicato su Instagram Tom Holland ha annunciato ai suoi fan di aver deciso di prendersi una lunga pausa dai social media.

L’attore ventiseienne ha spiegato che la sua salute mentale viene messa a dura prova da piattaforme come Instagram e Twitter:

È un’ora che cerco di girare questo video. E per uno che ha passato gli ultimi, non so, 13 o 14 anni… da quanto tempo recito. È così tanto tempo? Sì, probabilmente sì. Ebbene, mi sembra di non riuscire a dire ciò che ho bisogno di dire senza fare umm o ehmm ogni cinque minuti. Quindi ci riproverò. Mi sono preso una pausa dai social media per la mia salute mentale, perché trovo che Instagram e Twitter siano sovrastimolanti, opprimenti. Vengo risucchiato e finisco in una spirale quando leggo online cose su di me. E, alla fine, questa cosa fa molto male alla mia salute mentale. Quindi ho deciso di fare un passo indietro e cancellare l’app.

L’attore ha poi parlato di Stem4 e the Brothers Trust: il primo è un ente benefico dedicato al sostegno degli adolescenti, il secondo è un ente creato dai suoi genitori per raccogliere fondi a sostegno di varie cause.

Holland comparirà presto in The Crowded Room, la nuova serie tv di Apple TV+, inoltre dovrebbe interpretare Pino Lella in Beneath a Scarlet Sky e Fred Astaire in un biopic in sviluppo presso la Sony.