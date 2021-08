A qualche ora di distanza dall’arrivo online del primo trailer diè Peter Parker in persona, ovvero, a ringraziare i fan e le fan per l’incredibile accoglienza riservata al filmato promozionale diffuso dalla Sony.

Attraverso una serie di stories pubblicate sul suo profilo Instagram, Tom Holland ha spiegato di aver potuto passare in rassegna i vari social – e constatare le reazioni della gente – con qualche ora di ritardo rispetto al lancio del video dato che era a bordo di un volo durato circa una decina di ore. Nelle stories, registrate proprio appena sbarcato in aeroporto, la star spiega infatti che, mentre si trovava a bordo del mezzo, i suoi social erano in mano a suo fratello Harry che si è occupato della condivisione del trailer sulle varie piattaforme.

Potete ammirare il videomessaggio di Tom Holland direttamente qua sotto!

Le riprese si sono svolte tra Atlanta, New York, Los Angeles e l’Islanda. Benedict Cumberbatch tornerà a interpretare Doctor Strange prima in Spider-Man e poi si dedicherà al film di Sam Raimi. Jamie Foxx tornerà a interpretare Electro anche se questa volta sarà diverso rispetto a The Amazing Spider-Man 2, come preannunciato dall’attore. Nel cast, oltre a Tom Holland, anche Zendaya, Jacob Batalon, Tony Revolori, Marisa Tomei. Ci saranno però anche altri camei rumoreggiati e mai confermati definitivamente…

Kevin Feige – presidente dei Marvel Studios – ricoprirà nuovamente il ruolo di produttore del film con protagonista Tom Holland, mentre Jon Watts tornerà alla regia. Amy Pascal affiancherà Feige come produttrice attraverso la sua Pascal Pictures.

Questa volta troveremo il nostro Peter Parker allo scoperto: alla fine di Far From Home Mysterio ha svelato a tutti l’identità dell’arrampicamuri, accusandolo del suo omicidio.

Questa la sinossi ufficiale:

Per la prima volta nella storia cinematografica di Spider-Man, il nostro amichevole eroe di quartiere è smascherato e non può più separare la sua vita privata dalle grandi responsabilità di essere un Supereroe. Quando chiede aiuto a Doctor Strange, la posta in gioco si fa sempre più rischiosa e lo porterà a scoprire cosa significa realmente essere Spider-Man.

La pellicola sarà nei nostri cinema a Natale!