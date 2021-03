Ancora una volta è la Warner Bros a dominare la classifica americana con l’uscita di un film di prima visione (disponibile però in contemporanea anche sulla piattaforma streaming HBO Max): è infattia vincere il weekend negli Stati Uniti con un incasso ancora lontano dai fasti pre-pandemia, ma comunque interessante. I 13.7 milioni di dollari raccolti in tre giorni dal film rappresentano infatti il secondo miglior weekend d’esordio da un anno a questa parte dopo i 16.4 milioni di Wonder Woman 1984 , uscito a Natale.

Costato 79 milioni di dollari (cui vanno aggiunti marketing e distribuzione), il film per tutta la famiglia ha incassato complessivamente finora 38.8 milioni di dollari in tutto il mondo, e certamente potrà avvantaggiarsi di una buona tenuta nelle prossime settimane (e mesi?) anche grazie al CinemaScore (che è A-, quindi un ottimo passaparola). Attualmente, negli Stati Uniti e in Canada sono aperti la metà dei 5.800 schermi (e la catena Regal è ancora chiusa). Lo scorso weekend 11 contee californiane (su 58) hanno riaperto i cinema, stesso dicasi per il Quebec, mentre venerdì prossimo toccherà ai cinema di New York City. Per l’occasione usciranno due importanti film: Raya e l’ultimo drago e Chaos Walking, che aggiungeranno senza dubbio concorrenza. Nel corso delle prossime settimane, poi, dovrebbero riaprire gli schermi in altre aree (l’attesa maggiore è, ovviamente, per la contea di Los Angeles).

Al secondo posto in classifica troviamo ancora una volta I Croods: una nuova era, con 1.2 milioni di dollari e ben 52.3 milioni di dollari in 14 settimane (la maggior parte delle quali è rimasto in testa). Terzo posto per Fino all’ultimo indizio, con 925mila dollari e un totale di 12.9 milioni in cinque settimane. Quarto posto per Wonder Woman 1984, con 43 milioni di dollari complessivi, mentre chiude la top-five The Marksman, con 700mila dollari e un totale di 12.3 milioni di dollari. Al sesto posto Nomadland, con 528mila dollari dopo un mese di sfruttamento (prima solo nel circuito IMAX) e un totale di 1 milione di dollari.

Tom & Jerry – $13,710,000 / $13,710,000 I Croods: una nuova era – $1,210,000 / $52,385,385 Fino all’ultimo indizio – $925,000 / $12,900,000 Wonder Woman 1984 – $710,000 / $43,600,000 The Marksman – $700,000 / $12,345,425 Nomadland – $528,000 / $1,031,000 Judas and the Black Messiah – $500,000 / $4,100,000 Monster Hunter – $460,000 / $14,004,118 Land – $355,000 / $2,124,005 Notizie dal mondo – $200,000 / $11,964,590

GLI INCASSI INTERNAZIONALI

All’estero Tom & Jerry ha raccolto ben 19.4 milioni di dollari in 33 territori durante il weekend, salendo a 38.8 milioni globali complessivi dall’inizio della sua corsa. È il terzo miglior lancio globale in tre giorni dall’inizio della pandemia. In Cina si è piazzato quarto, con un incasso molto promettente. Ottimi risultati anche in Russia, Brasile e Messico.

Ovviamente il mercato cinese è quello che sta dando ancora le maggiori soddisfazioni, e chiude un febbraio da record con 1.9 miliardi di dollari complessivi: è ufficialmente l’incasso maggiore di sempre in un mese. Nel 2021 sono stati raccolti finora 2.4 miliardi di dollari, più di quanto incassato negli USA in tutto il 2020.

Nel corso del weekend, la commedia Hi Mom ha totalizzato l’incasso più alto al mondo con 53.2 milioni di dollari (ben 744 complessivi finora, sopra ad Avengers: Endgame, e si pensa supererà gli 800 a fine corsa, secondo maggiore incasso di sempre). Molto bene ancora Detective Chinatown 3, con 19.8 milioni di dollari e un totale finora di 667 milioni di dollari, il quinto maggiore incasso di sempre.

Fonte: BOM / Deadline