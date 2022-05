Tom Rothman, presidente della Sony, ha parlato con Deadline delle proprietà intellettuali dello studio, citando anche. Quando gli è stato chiesto se nel quarto film tornerannoe anche il regista, Rothman ha ribattuto: “Tutto il gruppo, speriamo“.

Ha poi parlato del resto delle proprietà dello studio:

Poi ci sono altri film che definirei adiacenti all’universo di Spider-Man. C’è Kraven, che stiamo girando ora, ma anche Madame Web, che gireremo in primavera con S.J. Clarkson alla regia. E tanti altri Marvel che sono indipendenti.

Quando sono arrivato alla Sony mi è stato detto: “Oh, la Sony non ha proprietà intellettuali” e non è vero, ce ne sono tante e sono fantastiche, dobbiamo solo dare loro risalto.

Abbiamo Jumanji, Bad Boys, Uncharted. Ghostbusters, che è un altro ottimo esempio. Prima che arrivassi qui [con Ghostbusters] avevano preso una strada non efficace, ma grazie a Jason Reitman e al suo rapporto con Ivan, che riposi in pace, siamo riusciti a resuscitarlo e fargli avere un grande successo, sia al cinema che in home video.