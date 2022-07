Tomb Raider: secondo Alicia Vikander il sequel è in fase di stallo

Durante un’intervista per la promozione della serie HBO Irma Vep, Alicia Vikander ha parlato brevemente con EW di Tomb Raider spiegando che il sequel è purtroppo in fase di stallo.

L’ultimo aggiornamento in tal senso riguarda l’ingaggio di Misha Green, scelta per scrivere e dirigere il sequel:

Con l’acquisto della MGM da parte di Amazon non so più nulla, ora è tutta una questione politica. Io e Misha siamo pronte, perciò adesso non sta a noi.