Ospite del podcast di David Spade, Tony Hawk, celebre ex-skater e attore statunitense, ha raccontato un aneddoto sulla sua carriera. Nel 1987, a 19 anni, venne assunto come controfigura di Spade per le scene di Scuola di polizia 4 – Cittadini in… guardia che comprendevano complicati skate trick, ma, una volta iniziate le riprese, fu licenziato.

Ecco perché:

Ho avuto una crescita improvvisa, da quando abbiamo fatto il provino [per il film] a quando siamo arrivati [sul set], e così durante la prima settimana dicevano: “Penso che quel ragazzo sia troppo alto“. E ricordo che il regista disse: “È un bravo skater, ma è una pessima controfigura!” e allora Stacy [Peralta, regista di seconda unità per lo skateboard] continuava a dirmi: “Stai giù. Stai giù!“. E io… ci stavo provando, ma poi mi hanno serenamente mandato a casa. In pratica, mi hanno licenziato.

Hawk venne allora sostituito da un altro skater, Chris Miller, ma riuscì comunque a fare una breve apparizione nel film. Spade, infatti, essendo uno skater relativamente esperto, pensava di poter eseguire da solo una delle acrobazie, che prevedeva il saltare cinque gradini. Ma non fu in grado e dunque, dopo vari tentativi falliti, decise di affidarla a Hawk, che è stato così accreditato come “Skateboarder”.

L’esperienza, seppur breve, sul set di Scuola di polizia 4, si è rivelata comunque importante per Hawk, che in quell’occasione imparò a conoscere i metodi di lavoro degli stunt a Hollywood;

Quello che abbiamo imparato durante le riprese è stato conoscere gli urti delle acrobazie. Non ne sapevamo nulla. Quindi se fingevamo che qualcosa fosse davvero difficile, ci davano dei soldi in più.

