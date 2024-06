Tony Todd è celebre per aver interpretato e/o prestato la voce a numerosi personaggi in film, serie o videogiochi. Tra questi troviamo la pellicola Candyman, in cui recita nel ruolo del villain che dà il titolo al film, o il film Tranformers – la vendetta del caduto in cui doppia proprio Il Caduto.

Nel 2023 Todd è stato la voce di Venom in Spider-Man 2, il videogioco realizzato per PlayStation Studios. Racconta l’attore qual è stata la reazione del pubblico:

Sono onorato. Non ho mai nessuna aspettativa o altro. Quando ho visto la reazione sapevo che sarebbe stato qualcosa di straordinario. Sono un giocatore, ok? Dovrei essere io a pagarli per poter dare voce a qualcosa che so porterà felicità, eccitazione e multiculturalismo alle persone di tutto il mondo. Venom è tosto, e sono stato entusiasta che mi abbiano selezionato, e spero di essere all’altezza dell’hype.

Continua svelando qual è stato il suo approccio al personaggio di Venom:

Volevo renderlo più umano e non un semplice personaggio. La prima cosa che ho fatto quando ho ottenuto il lavoro è stata andare a Golden Apple (un negozio di fumetti a Los Angeles) e dire: “Datemi i vostri migliori 20 libri di Venom”. Questa è stata la mia base, semplicemente avere una diversa estetica visiva. Non volevo ascoltare campioni vocali, quindi ho evitato i film. Volevo solo renderlo mio. E poi, con l’aiuto dell’intero staff di Spider-Man 2, siamo riusciti a metterlo a punto. E anche contenerlo. Perché se non contieni Venom, allora avrai il caos totale. È una danza. E, sai, Yuri Lowenthal (che dà la voce a Peter Parker) e io ci conosciamo da anni. Eravamo insieme in uno spettacolo Netflix chiamato Dragon’s Blood, in cui in realtà ci esprimevamo a vicenda in un modo strano.

Conclude Tony Todd dicendo di aver incontrato Nadji Jeter, Miles Morales. Non solo lo ha incontrato, lo definisce addirittura “mio nipote”, un giovane attore molto talentuoso e pieno di entusiasmo.

FONTE: THR

