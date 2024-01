Sono passati circa dieci giorni da quando è stata diffusa la notizia che, a quanto pare, Top Gun 3 si farà e che, probabilmente, non dovremo aspettare più di 30 anni per vedere il film, come successo fra la prima pellicola di Tony Scott e quella di Joseph Kosinski. Anzi, pare che Tom Cruise potrebbe dedicarsi al progetto appena verrà archiviata la pratica Mission: Impossible 8 (ECCO I DETTAGLI).

In Top Gun 3, che vedrà Joseph Kosinski molto probabilmente di nuovo alla regia, torneranno anche Miles Teller (Bradley “Rooster” Bradshaw) e Glen Powell (Jake “Hangman” Seresin) ed è proprio quest’ultimo che, in una chiacchierata con Variety, ha svelato che presto verrà fatto un annuncio ufficiale sul lungometraggio:

Presto verranno annunciate alcune cose divertenti… ma era un’informazione riservata per me. Parlo con Joseph Kosinski, Cruise e Jerry Bruckheimer di continuo. So che stanno accadendo cose e suona tutto molto eccitante. Non so quando tornerò… ma sono sicuro che c’è un jet che mi aspetta in futuro.

In un’altra intervista, Jay Ellis, che interpreta il tenente Reuben “Payback” Fitch in Maverick, afferma di non essere altrettanto certo di tornare in scena in un eventuale Top Gun 3:

Non so se tornerò per Top Gun 3, ma spero di sì. Sarò felice di rimettermi la tuta. Payback è pronto se ne hanno bisogno, ma non ho avuto alcuna conversazione al riguardo. Sai più di me in questo momento, quindi se scopri qualcosa, per favore fammelo sapere.

