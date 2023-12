Inevitabilmente, alla premiere di Tutti tranne te, la commedia romantica in arrivo in Italia a gennaio (GUARDA IL TRAILER) in cui recita al fianco di Sydney Sweeney, Glenn Powell è tornato a parlare della possibilità che venga messo in cantiere un sequel di Top Gun: Maverick, la pellicola che ha unito critica e pubblico in cui lui ha interpretato Jake “Hangman” Seresin.

Interpellato da Extra circa un “Top Gun: Maverick 2” Glen Powell ha detto:

Parlo con Tom di continuo, ma tocchiamo l’argomento Top Gun 2. Lui e Jerry Bruckheimer, se mai dovessero decidere di fare Top Gun 2 o tecnicamente 3, hanno il mio numero.

Proprio Jerry Bruckheimer, lo scorso febbraio, aveva detto che non era ancora il momento di affrontare la questione del dare un prosieguo a Top Gun: Maverick perché tutto il team preferiva godersi il sapore del successo di una pellicola arrivata più di 30 anni dopo l’uscita dell’originale.

