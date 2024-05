In un’intervista esclusiva con Screen Rant, Jon Hamm, interprete di Beau “Cyclone” Simpson in Top Gun: Maverick, ha parlato della possibilità di tornare nel sequel del blockbuster campione di incassi che nel 2022 ha dato un’enorme spinta a all’industria cinematografica.

L’attore si è dimostrato entusiasta all’idea di tornare in un terzo capitolo del franchise, ma ha anche ammesso che, conoscendo i tempi dell’industria e soprattutto gli standard di Tom Cruise e Jerry Bruckheimer, l’attesa sarà ancora lunga:

Ancora non ci sono stati accordi ufficiali. Ma sono stato molto felice di sapere che ne avrebbero realizzato un altro, specialmente dopo la risposta del pubblico al secondo film – a dire il vero il pubblico ha risposto bene a entrambi i film e fare parte del sequel per me è stato grandioso. Sono molto legato a Jerry Bruckheimer e sono sicuro che ha già dei piani per il ritorno di Cyclone nel prossimo film, spero di avere sue notizie il prima possibile. Ma so molto bene che per queste cose ci vuole tempo sia per pensarle che per realizzarle nel modo in cui persone come Tom (Cruise) e Jerry Bruckheimer intendono. Quindi non penso che il via libera alla produzione arriverà molto presto ma in ogni caso adorerei tornare. Sarebbe fantastico.