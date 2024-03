Nei giorni scorsi, il leggendario produttore di Top Gun e Pirati dei Caraibi, Jerry Bruckheimer, è stato impegnato nella promozione di The Ministry Of Ungentlemanly Warfare, nuovo film di Guy Ritchie (GUARDA IL TRAILER).

Ed è stato proprio durante un’intervista concessa a Screen Rant che Jerry Bruckheimer ha potuto spiegare, in relazione all’attesissimo Top Gun 3, ci sarebbe già una storia elaborata dal regista Joseph Kosinski che è stata già approvata da Tom Cruise specificando anche però che, al momento, non è semplice stabilire quando potrebbe partire la lavorazione per via degli impegni della star.

Dipende tutto da Tom Cruise. Tom è incredibile. Ci siamo visti. Abbiamo una storia. Joseph Kosinski ha avuto un’idea per storia meravigliosa per il film e Tom Curise ha detto “Mi piace davvero”. E la stiamo sviluppando. Ma non sappiamo ancora quando verrà realizzato perché Tom è così impegnato. Sta girando Mission: Impossible in questo momento, ha un altro film da fare. Speriamo di ottenere una sceneggiatura che lui ami, e saremo di nuovo in volo.

