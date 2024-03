Nel corso di un’intervista con Comicbook, Jerry Bruckheimer ha aggiornato su due rinomatissimi franchise, Top Gun e Pirati dei Caraibi.

“È difficile da dire, non lo sappiamo” ha detto il produttore su quando verranno realizzati i due nuovi progetti. “Non si può sapere perché con Top Gun hai un attore iconico e geniale, ma non è chiaro quanti altri film dovrà girare prima di Top Gun“.

Ha poi spiegato, in questo senso, che un nuovo film di Pirati dei Caraibi è più vicino:

Visto che con Pirati realizzeremo un reboot, sarà più facile da organizzare perché non dovremo attendere certi attori.

Di Pirati dei Caraibi, ricordiamo, negli ultimi tempi sono stati sviluppati due progetti: un film “corale” che dovrebbe fare da seguito agli eventi narrati nei primi cinque capitoli e uno spin-off con protagonista Margot Robbie. Come confermato alcuni mesi fa, sarà il film corale ad avere la priorità rispetto allo spin-off. La sceneggiatura dovrebbe essere opera di Craig Mazin, creatore di The Last of Us.

