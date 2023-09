Sono passati circa quattro anni da quando abbiamo scoperto che Craig Mazin, sceneggiatore di Scary Movie e Una notte da leoni, poi giunto a un drammatico cambio di rotta con la creazione della serie Chernobyl, aveva iniziato a lavorare a un nuovo film di Pirati dei Caraibi.

Dopo anni di silenzio, sembra proprio che il progetto di Mazin, che intanto ha creato l’acclamatissima The Last of Us, sia andato in porto. Durante un’intervista con il Los Angeles Times ha infatti parlato del progetto a cui ha voluto lavorare necessariamente in collaborazione con Ted Elliott, curatore della sceneggiatura della Maledizione della prima luna e dei successivi tre episodi con Terry Rossio:

L’abbiamo proposto alla Disney e ci siamo detti: “Impossibile che se la bevano, è una storia troppo bizzarra“, e invece l’hanno fatto!

Mazin ha poi spiegato che lo sciopero ha fermato tutto:

Poi [Ted] ha scritto una sceneggiatura fantastica, poi c’è stato lo sciopero e adesso siamo tutti in attesa.

Di Pirati dei Caraibi, ricordiamo, negli ultimi tempi sono stati sviluppati due progetti: un film “corale” che dovrebbe fare da seguito agli eventi narrati nei primi cinque capitoli e uno spin-off con protagonista Margot Robbie. Come confermato alcuni mesi fa, sarà il film corale ad avere la priorità rispetto allo spin-off.

Cosa ne pensate? Vi piacerebbe assistere a un nuovo capitolo della saga? Ditecelo qui di seguito nei commenti!

