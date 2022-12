Pirati dei Caraibi 6 sarà un film “corale”, secondo il produttore

In occasione di un’intervista con The Wrap, Jerry Bruckheimer è tornato a parlare del futuro di Pirati dei Caraibi, arrivato al quinto capitolo con protagonista Johnny Depp, uscito nel 2017.

“Beh, la speranza è di realizzare un altro film di Pirati” ha commentato il produttore, prima di ribadire quanto detto qualche giorno fa sul film con Margot Robbie che non è propriamente defunto. “Abbiamo sviluppato due sceneggiature contemporaneamente e quello con Margot Robbie è rimasto un po’ indietro”.

Ha poi sottolineato che “ci dedicheremo anche a quello in futuro, ma per il momento ci concentreremo più sul film di Pirati più corale”.

Non è chiaro esattamente cosa intenda il produttore con “film corale” visto che i capitoli precedenti, nonostante diversi personaggi di spessore, fossero strettamente legati alla figura di Jack Sparrow. Proprio in questo senso non sono chiare le intenzioni della Disney: lo scorso maggio, prima del verdetto della causa per diffamazione con Amber Heard, Jerry Bruckheimer aveva risposto a una domanda su Johnny Depp:

Tornerà? A questo punto no, ma il futuro deve essere ancora deciso.

A dispetto delle voci di corridoio, ad oggi non è chiaro se Johnny Depp sarà coinvolto nel prossimo film della saga di Pirati dei Caraibi. Ricordiamo che durante il processo che lo ha visto protagonista è stato lo stesso attore a sostenere, dopo esser stato licenziato, che “se mi offrissero 300 milioni di dollari e un milione di alpaca, niente al mondo mi indurrebbe a tornare a lavorare con la Disney a un film di Pirati dei Caraibi“.