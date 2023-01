Top Gun: Maverick, Danny Ramirez parla dello spirito di competizione in palestra con il resto del cast

Danny Ramirez è tornato a parlare di Top Gun: Maverick in una recente intervista con Page Six descrivendo la preparazione per la ben nota scena della spiaggia.

L’attore ha spiegato che c’era molta competizione con i suoi colleghi:

C’era molta competizione con i ragazzi in palestra sin dall’inizio delle riprese. È stato così divertente ritrovarsi con un mucchio di altri uomini a incoraggiarci a spingerci oltre i nostri limiti. Ogni giorno arrivavamo in palestra sempre prima, ha reso il gruppo più coeso. Sapevamo tutti che il primo film aveva già sdoganato gli addominali, perciò abbiamo dovuto portare tutto su un altro livello, esteticamente abbiamo sentito l’esigenza di darci dentro. Ci siamo allenati come atleti, perciò non abbiamo mangiato molto… soltanto tante verdure e proteine fino alla fine. Iniziavamo tra le 5 e le 7 di mattina, dipendeva da quando dovevamo arrivare sul set.

