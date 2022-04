Continua la coverage difatta dall’edizione online di Empire a margine dell’arrivo nelle edicole del nuovo numero la cui copertina, come vi abbiamo già detto, è dedicata a Jurassic World – Il dominio

Nel nuovo estratto della chiacchierata fatta dal magazine con i talent dell’attesissima pellicola della Paramount, si parla delle complicate riprese effettuate dal regista Joseph Kosinski per ottenere quel livello di spettacolarità di cui una pellicola come Top Gun: Maverick ha bisogno, specie dal momento che aveva a che fare con una lavorazione che prevedeva l’impiego di veri jet della United States Air Force.

Il filmmaker spiega di aver ottenuto un quantitativo di girato tale da poter rivaleggiare con quello dell’intera Trilogia de Il Signore degli Anelli di Peter Jackson:

Da una giornata di lavoro di 12 o 14 ore, potevi ritrovarti ad avere solo 30 secondi di girato utilizzabile. Ma si trattava di riprese che ci eravamo guadagnati duramente. È che ci voleva molto tempo per ottenerle. Mesi e mesi di riprese aeree. Abbiamo tanto girato quanto l’intera Trilogia del Signore degli Anelli. Penso che si tratti di qualcosa come 800 ore.

E non si trattava solo di riprese esterne degli aerei, ma anche di sequenze ambientate all’interno dei cockpit che hanno comportato l’intervento diretto dei membri del cast. Tom Cruise aggiunge in tal senso:

Abbiamo dovuto insegnare a ogni attore questioni sull’illuminazione, la fotografia e il montaggio. Ho dovuto insegnare a ciascuno di loro come accendere e spegnere le macchine da presa, le questioni sulle lenti e le angolazioni di ripresa. Non avevamo tutto il tempo che volevamo a bordo di questi jet e se stavano in quota per 20, 30 minuti dovevo essere sicuro che avessimo quello che ci serviva.