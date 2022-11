Top Gun: Maverick, Glen Powell sulla volta che è quasi morto a causa di Tom Cruise

Durante le riprese di Top Gun: Maverick, Glen Powell si è ritrovato a fare un’esperienza decisamente pericolosa su insistenza di Tom Cruise.

Tutto è partito quando l’attore ha detto al collega di volersi cimentare in uno sport particolare:

Dovevamo girare alcune scene aggiuntive [di Top Gun: Maverick] a Londra, così ho detto: “Voglio fare paracadutismo mentre sono qui” e Tom mi ha risposto: “Oh, qui il paracadutismo è fantastico“. Mi ha mandato un elicottero, ma si è alzato così tanto vento che la squadra inglese mi ha detto che era troppo pericoloso, così ho detto: “Va bene, non sono un eroe“.

Un paio di settimane dopo Tom mi ha detto: “Ehi, di che hai paura? Non hai più fatto nulla“, così ho risposto: “Quando vuoi“. Così ci ho riprovato, ero in compagnia della ragazza con cui stavo uscendo, era il nostro secondo appuntamento. Quando sono arrivato ho saputo che la sola richiesta di Tom fosse che non mi sarei dovuto lanciare con un accompagnatore. Dovevo lanciarmi da solo. Così ho fatto, ma la cosa peggiore è che non riuscivo a trovare la linguetta da tirare mentre cadevo. Il mio primo pensiero in quel momento è stato: “Oh, Tom Cruise mi ha appena ucciso, ci starà così male“. La stavo cercando e mi dicevo: “Non sei Tom Cruise, non lo sarai mai, perché lo hai fatto?“. Poi alla fine l’ho trovata, ero bassissimo, ma ce l’ho fatta.