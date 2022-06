Con i dati di lunedì 13 giugno, Top Gun: Maverick è diventato ufficialmente il maggiore incasso dell’anno negli Stati Uniti, e il secondo maggiore incasso dall’inizio della pandemia dopo Spider-Man: No Way Home.

Con 6.6 milioni di dollari raccolti nel suo terzo lunedì di sfruttamento (una tenuta ancora ottima nonostante la concorrenza), il blockbuster con Tom Cruise ha superato il traguardo dei 400 milioni di dollari, arrivando a 401 milioni di dollari. Ha quindi battuto i 398 milioni di dollari di Doctor Strange nel multiverso della follia (che a breve supererà a sua volta i 400 milioni).

Ottimo anche l’andamento internazionale: lunedì ha raccolto altri 8.3 milioni di dollari salendo a 362 milioni fuori dagli USA e 763 milioni di dollari in tutto il mondo. Oggi supererà gli incassi finali di The Batman e No Time to Die, ed entro la fine della settimana supererà gli 800 milioni di dollari, puntando dritto verso il miliardo.

Tornando agli USA, lunedì Jurassic World: il dominio si è piazzato in testa alla classifica, con 12.7 milioni di dollari e un totale di 157 milioni di dollari.

Fonte: Variety