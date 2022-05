Durante una chiacchierata con LADBible ha raccontato un aneddoto sulle riprese diparlando della volta in cui ha veramente pensato di non poter sopravvivere alle riprese di una sequenza.

Per molte scene gli attori hanno dovuto effettivamente volare, anche se aiutati da piloti, ma per girare una scena in particolare Teller se l’è vista brutta:

C’è stato sicuramente un momento in cui pensavo di morire. In una sequenza abbiamo puntato dritti verso il basso per fare quello che viene chiamato “Max G pull-up”. Devi puntare in basso e poi all’ultimo secondo rialzarti, e non è facile per il pilota, è una cosa per cui si addestrano continuamente. Era la prima volta che prendevo parte a una manovra simile e in quel momento ho smesso di recitare. Ho guardato verso terra e ho creduto che non sarebbe finita bene per me.