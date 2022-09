Una parte del successo ottenuto da Top Gun: Maverick si deve anche all’intelligente sfruttamento dell’effetto nostalgia e, da questo punto di vista, Ralph Macchio e William Zabka, gli storici interpreti di The Karate Kid ieri e Cobra Kai oggi, sono due vere istituzioni.

Proprio per questo motivo, durante gli impegni stampa di Cobra Kai 5, in arrivo in streaming su Netflix dal prossimo 9 settembre, i due hanno potuto esprimere la loro opinione su Top Gun: Maverick nel corso di un’intervista in cui l’argomento è saltato fuori.

Ralph Macchio: Devo dire che è davvero un film fresco, ben fatto, dove hanno azzeccato ogni cosa. Il sequel di Top Gun tocca tutte le corde giuste. Hanno gestito benissimo anche l’intruduzine di un cast più giovane che possa in qualche modo tramandare il tutto, poi che dire del filmmaking messo in moto per realizzare il tutto. Hanno davvero fatto tutto per bene. Ogni singolo frame della pellicola è gestito benissimo. Un imponente blockbuster hollywoodiano dove ogni cosa è al suo posto.

William Zabka: Sono d’accordo. Devo davvero rendere atto della cosa. L’ho visto al cinema e ricordo come mi sono sentito in sala mentre lo guardavo, in tutta onestà mi sento di dover ringraziare Tom Cruise per quello che ha fatto. “Grazie per questo film”.