Quando, qualche giorno fa, abbiamo segnalato che Top Gun: Maverick aveva superato i 900 milioni di dollari al box-office globale vi abbiamo anche detto che il prossimo, imminente traguardo era il superamento di quota un miliardo e così è stato.

Nel corso del fine settimana, la pellicola diretta da Joseph Kosinski e interpretata da Tom Cruise ha raggiunto quota un miliardo e sei milioni di dollari ai botteghini di tutto il mondo (Cina e Russia escluse). Top Gun: Maverick è ufficialmente diventata la prima pellicola interpretata da Tom Cruise a superare la soglia del miliardo di dollari incassati.

Una sfida vinta quella della star che ha lottato per rimandare la release cinematografica del film opponendosi strenuamente all’eventualità di una distribuzione su piattaforma streaming. Si tratta del secondo lungometraggio distribuito nei cinema in pandemia ad aver superato il miliardo al box-office: l’altro è, chiaramente, Spider-Man: No Way Home, il film del Marvel Cinematic Universe prodotto dalla Sony e dai Marvel Studios.

A dare un’ulteriore spinta commerciale a Top Gun: Maverick ci hanno pensato anche i cinema della Corea del Sud, mercato dove ha esordito la scorsa settimana: distribuito in circa 1900 sale, il blockbuster della Paramount ha incassato ben 12.9 milioni di dollari in cinque giorni, il 57% di quanto mosso dai botteghini sudcoreani nel corso del week-end.

