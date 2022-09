Top Gun: ecco perché ci vorrà molto tempo per un terzo capitolo o uno spin-off

Top Gun: Maverick ha ottenuto un successo di critica e – soprattutto – pubblico talmente elevati che, da mesi e mesi, stampa e fan si meravigliano del fatto che Tom Cruise e la Paramount non abbiano già datto delle indicazioni su un eventuale terzo capitolo o uno spin-off.

Nel corso dei vari eventi stampa organizzati tanto per l’uscita del kolossal nei cinema, quanto per l’arrivo del film in Digital HD a fine agosto, il regista e i produttori (e perfino i boss della Paramount) hanno spiegato che, per il momento, preferiscono concentrarsi sulla trionfale marcia di Top Gun: Maverick specificando anche che qualsiasi decisione in merito deve passare, in primis, da Tom Cruise.

E la star citata, come noto, tende a essere abbastanza impegnata.

Nel suo podcast The Town, lo scooper Matthew Belloni ribadisce che allo stato attuale delle cose, non ci sono piani in tal senso proprio perché Tom Cruise deve prima chiudere qualsiasi discorso relativo alla realizzazione di Mission: Impossible Dead Reckoning Parte Uno e Due.

Top Gun dipende, chiaramente, da Tom Cruise e da quello che vuole fare. Mi è stato riferito che, ora come ora, non ci sono delle discussioni su un sequel o uno spin-off o qualsiasi altra iterazione del franchise tolto quello che già abbiamo visto. La decisione spetta a Tom Cruise che, però, ora come ora è focalizzato sui film di Mission: Impossible e su tutto quello che c’è da fare. Per questo, tutte le persone che desiderano delle notizie su un eventuale sequel approvato, non verranno soddisfatte.

