A distanza di quasi quarant’anni dal film originale, The Toxic Avenger, icona della Troma, è pronto a tornare sullo schermo. Il reboot, prodotto dalla Legendary Pictures, sarà proiettato in anteprima al prossimo Fantastic Fest, che si terrà a fine settembre nella città di Austin, Texas. Nel dare l’annuncio, l’account Twitter della manifestazione ha condiviso la prima immagine di Peter Dinklage nei panni del protagonista. Potete vederla qui sotto:

Let’s start with the headline grabbers. Opening night: THE TOXIC AVENGER. Peter Dinklage wields the mop. Jacob Tremblay, Taylour Paige, Elijah Wood and Kevin Bacon rule. Macon Blair directs. @legendary produces. FF audiences flip. pic.twitter.com/GUsjUq8bOI — Fantastic Fest (@fantasticfest) August 15, 2023

Nel cast del progetto troveremo anche Jonny Coyne (Ma Rainey’s Black Bottom), Sarah Niles (I May Destroy You), Jacob Tremblay (Room), Taylour Paige, Kevin Bacon, Elijah Wood e Julia Davis. Alla regia Macon Blair (I Don’t Feel at Home in This World Anymore). Al momento la pellicola non ha ancora una data d’uscita, ma vi terremo aggiornati.

Il film originale, con protagonista Mitch Cohen, è uscito nel 1984. Ecco la sinossi:

La vita del secchione Melvin cambia per sempre quando cade in un bidone di rifiuti tossici, trasformandosi in vendicatore contro i suoi tormentatori in perfetto stile Troma.

Cosa ne pensate di Peter Dinklage in The Toxic Avenger? Lasciate un commento!

FONTE: Twitter

Classifiche consigliate