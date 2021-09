L’anno scorso vi abbiamo raccontato che Disney e la Pixar erano state citate in giudizio a causa delle somiglianze tra il personaggio Duke Caboom die lo stuntman

A muovere la causa era la stata la società di nome K&K Promotions che rappresenta gli eredi del noto stuntman americano e che detiene i suoi diritti di immagine. Nei documenti si leggeva che lo stile di Evel e la sua influenza erano palesi in tutte le scene di cui era protagonista il personaggio doppiato da Keanu Reeves.

Stando all’accusa, la Disney aveva istruito il cast e la troupe di Toy Story 4 affinché evitassero di menzionare il nome di Evel, coperto da diritto d’autore, in fase di promozione.

A un anno di distanza, giungono alcune novità sul caso. Come riporta Bloomberg Law, il giudice del distretto del Nevada James C. Mahan ha stabilito che la “Walt Disney Studios Motion Pictures non ha indotto gli spettatori a credere che il personaggio di Duke Caboom fosse associato a Evel Knievel“.

Stando al giudice, la K&K Promotions Inc. ha fallito nel tentativo di dimostrare che tra il personaggio e lo stuntman ci fosse una correlazione. “La barba, il nome, i capelli, la tuta e la sua storia“, secondo Mahan, rendono Caboom un personaggio distinto dallo stuntman.

Alla luce di quanto deliberato, la causa è stata archiviata.

Diretto da Josh Cooley e prodotto da Jonas Rivera e Mark Nielsen, Toy Story 4 vede Woody e Buzz alle prese con un viaggio in compagnia di vecchi amici, inaspettati ritorni e nuovi arrivi, come Forky, una forchetta trasformata in un riluttante giocattolo. Quando Bonnie porta con sé tutta la banda di giocattoli in un viaggio con la sua famiglia, Woody fa un’inaspettata deviazione che lo porta a ritrovare la sua amica scomparsa da tempo, Bo Peep. I due scopriranno che le loro rispettive vite come giocattoli sono ormai agli antipodi, ma presto si renderanno conto che questo è l’ultimo dei loro problemi.

