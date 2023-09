Dopo 4 film, di cui il primo uscito nel 1995, una quinta avventura di Toy Story è in sviluppo negli studi Disney e Pixar. A prestare la voce ai due personaggi principali nella versione originale troviamo Tom Hanks, che interpreta il cowboy Woody, e Tim Allen nel ruolo dell’astronauta Buzz.

Nel momento dell’annuncio della produzione di un quinto film non era però chiaro se Tom Hanks avrebbe partecipato. Recentemente però Jim Hanks, che nei precedenti film aveva lavorato a delle registrazioni aggiuntive della voce di Woody, ha rilasciato un’intervista in cui sembra confermare il ritorno del fratello:

Non so dove andranno a parare, ma le persone alla Pixar sono dei geni, quindi posso solo presumere che sarà qualcosa di eccezionale. Ricordo che dopo il quarto stavo pranzando con Tom e stavamo parlando – lui pensava che fosse finita, e mi ha detto: “Woody è tuo adesso.” “Oh, davvero? Immagino di sì, vero? Okay.” Non molto… perché è tornato!

Non ci resta che aspettare per avere nuove notizie. Vi terremo aggiornati come sempre.

