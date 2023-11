In occasione di un’ospitata al Tonight Show, Tim Allen è tornato a parlare di Toy Story 5 e ha confermato ch e lui e Tom Hanks sono stati contattati dalla Disney per tornare a prestare le voci a Buzz e Woody.

L’attore ha spiegato che “uno dei creatori originali” ha scritto la sceneggiatura, anche se non ha specificato chi.

“Bob Iger, capo della Disney, ci ha detto che era in sviluppo e che si sarebbe fatto” ha aggiunto. “Hanno contattato me e Tom per rivestire ancora una volta i ruoli. Non ci hanno detto nulla, ma intanto se quattro erano tanti, non è che cinque sono troppi?“.

Ha però spiegato cos’è che lo tranquillizza dell’operazione:

Stando alle voci di corridoio, lo sceneggiatore [del quinto film] ha scritto uno dei film migliori e ha detto: “Se non fosse fatto a dovere, non lo farei“. Sarebbe un bellissimo modo per ricongiungersi.

Seguiteci su TikTok!

Classifiche consigliate