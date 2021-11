Il prossimo anno arriverà nelle sale, film animato su, iconico giocattolo visto nel franchise di

A tal proposito Billy Crystal ha parlato recentemente con Yahoo Entertainment svelando un suo grande rimpianto, ovvero aver rifiutato di prestare la propria voce a Buzz nel primo film del franchise animato:

Sono lo scemo che ha rifiutato Toy Story. All’epoca non fu dettato dal fatto di avere altri lavori, era per qualcos’altro. Pensavo di non essere la voce giusta per quel personaggio. e Tim Allen era fantastico. Ha questa grande voce risuonante per quel personaggio che è pieno di sé.