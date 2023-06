Domani arriverà nei cinema italiani Transformers: il risveglio, pellicola del franhcise che non ha alcun collegamento con l’ultimo film della saga arrivato nei cinema, Bumblebee, uscito nel 2018 per la regia di Travis Knight e interpretato da Hailee Steinfeld e John Cena.

la pellicola ottenne un buon successo di critica e pubblico, ma non ha mai avuto un sequel, nonostante un finale decisamente molto aperto in tal senso.

Durante gli impegni stampa di Spider-Man: Across the Spider-Verse, Hailee Steinfeld ha spiegato di non sapere nulla di un ipotetico sequel di Bumblebee e di non essere rimasta troppo stupita del fatto che Transformers: il risveglio non abbia alcun legame con il film del 2018:

Non sono rimasta necessariamente stupita (dai mancati collegamenti fra i due film, ndr.). Non conoscevo i piani oltre a quello, ma mi piace prendere tutto un passo alla volta. Sono diventata molto brava in questo nella mia vita. Tendo ad andare oltre me stessa, quindi quando si tratta di progetti più grandi che hanno voci e un futuro più ampio, mi piace concentrarmi su ciò che ho di fronte e renderlo il migliore possibile.

