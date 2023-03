In una recente intervista con Collider, Anthony Ramos ha parlato di Transformers: Il risveglio e delle sue aspettative per il film.

L’attore non ha avuto ancora modo di vedere l’atteso film, ma ha riportato le parole del produttore:

Lorenzo di Bonaventura, il nostro produttore, mi ha chiesto cosa pensassi del film. Gli ho detto: “Non lo so, non l’ho ancora visto” e lui mi ha risposto: “Rivaleggia con il primo film”. Ho pensato: “Wow!”. Quel film è stata un’introduzione del franchise, perciò è come se questo fosse l’introduzione a un nuovo franchise. È l’inizio di qualcosa di nuovo, ed è bellissimo.