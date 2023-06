La divisione animata della Paramount sta lavorando a Transformers: One, pellicola d’animazione prequel che narrerà le origini di alcuni dei personaggi più noti del franchise.

E intervistata da Collider Scarlett Johansson, che sarà tral le voci star del film, ha parlato del progetto

Interpreto Elita. Sto lavorando con Josh Cooley, che è un incredibile sceneggiatore-regista che adoro e con cui ho già lavorato con creatività per un altro ruolo. Il film non assomiglia a niente che io abbia mai visto prima, sembra davvero bello! La trama è fantastica. E poiché Josh l’ha anche scritto, sembra proprio … non lo so, ha un’impronta molto drammatica. È divertente, ma ha così tanto cuore. Penso che affronti quesa IP in maniera differente. Penso che si regga in piedi da solo, è piuttosto eccitante.