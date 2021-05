Secondo quanto riportato da Deadline (Bumblebee) sarebbe stato scelto per dirigere, action thriller a tema vampiri tratto dal libro “A People’s History of the Vampire Uprising” di Raymond Villareal.

Il film si ambienta in un mondo recentemente colpito da un’epidemia globale che ha trasformato le persone in vampiri. La storia principale segue le vicende di Lauren Webb, agente della CIA che inizia una corsa contro il tempo per fare luce sulla verità dietro una crescente rivolta che minaccia di spazzare via l’intera umanità.

Jeremy Slater ha scritto l’ultima versione della sceneggiatura basandosi su una prima stesura di Jay Basu, JD Payne e Patrick McKay.

Shawn Levy e Dan Cohen produrranno il film attraverso la 21 Laps, mentre Emily Morris supervisionerà il progetto per la major.

Tra gli ultimi lavori curati da Travis Knight ricordiamo ricordiamo Kubo e la spada magica e Bumblebee. Il regista è stato recentemente collegato anche a L’Uomo da Sei Miliardi di Dollari, tormentatissimo progetto della Warner Bros di cui sentiamo parlare da anni e anni ma che non è mai riuscito a emergere dal development hell.

