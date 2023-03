Tom Felton ha scritto un tributo dedicato al compianto Robbie Coltrane, l’attore con cui ha condiviso la scena nei film di Harry Potter, per celebrare il giorno del suo compleanno.

Vi riportiamo qui di seguito alcuni estratti:

Nei primi giorni di riprese di Harry Potter, il cast si divideva in due gruppi distinti: i bambini e gli adulti. Emma Watson aveva 9 anni quando abbiamo iniziato a girare, Dan Radcliffe ne aveva 11, e io 13. Maggie Smith e Richard Harris, rispetto a noi, avevano 60-70 anni. Fate voi i calcoli: o eri un bambino o un adulto. Ma questo non voleva per Robbie Coltrane, che in qualche modo riusciva a essere un adulto e un bambino allo stesso tempo.

Noi bambini non avevamo tempo per quella roba. Volevamo essere, beh, bambini… dispettosi, birichini, energici. Ma anche Robbie lo era, più furfante di una sala comune piena di Serpeverde. Avrà anche avuto la mente di un adulto, ma aveva il cuore di un bambino.

Questo non significa che non fosse professionale. Sapeva benissimo quanto fosse importante conoscere le battute, rispettare le posizioni sul set, recitare a favore di cinepresa. Abbiamo imparato tanto mentre lo osservavamo. Ci è stato di grande esempio su come stare un set, ma non è mai stato noioso o autoritario. Sebbene dovesse costantemente fare i conti con ore su ore al trucco, con i costumi e i trampoli, in qualche modo riusciva sempre a creare un ambiente che ci consentisse di divertirci.

Hogwarts non esiste senza Hagrid, e nessuno avrebbe potuto e potrà mai interpretare quel mezzo gigante così gentile bene come fatto dal mio amico che mi manca tanto Robbie Coltrane.