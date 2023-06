Dopo qualche settimana di silenzio, torniamo con un nuovo aggiornamento su Tron 3, il terzo capitolo della leggendaria saga sci-fi della Disney cominciata con il cult del 1982 diretto da Steven Lisberger interpretato da Bruce Boxleitner, Jeff Bridges, David Warner e Cindy Morgan.

Cominciamo con un aggiornamento di casting relativo all’ingresso a bordo del team d’interpreti di Evan Peters. La star di American Horror Story, Mostro – La storia di Jeffrey Dahmer e X-Men reciterà a fianco di Jared Leto in un ruolo di cui non sono ancora stati resi noti i dettagli.

Passiamo poi al già citato Steven Lisberger che, intervenendo al podcast dell’Hollywood Reporter, ha spiegato di essere coinvolto nella lavorazione di Tron 3 in un ruolo in stile… maestro Jedi.

Il team di Tron è al lavoro, sta lavorando duramente. Il film si farà. Il mio obbiettivo, in questo progetto in cui ho un ruolo in stile Obi-Wan è dire quella frase a effetto che finisce poi per avere un impatto sul lavoro che viene fatto. Cercare di dire qualcosa di utile senza mettermi troppo in mezzo.

La sceneggiatura è a cura di Jesse Wigutow: il film è un sequel diretto di Tron: Legacy, e avrà come protagonista Jared Leto, coinvolto anche come produttore assieme a Sean Bailey e Sam Dickerman.

I primi rumour circa il coinvolgimento di Jared Leto in un nuovo film della saga iniziata nel 1982 dal leggendario film di Steven Lisberger e proseguita poi con TRON: Legacy di Joseph Kosinski, approdato al cinema nel 2010, risalgono al 2017.

Le riprese della pellicola dovrebbero partire nel mese di luglio in Canada. Resta da vedere se lo sciopero degli sceneggiatori già in essere e quello degli attori in forse ritarderanno l’avvio dei lavori.

