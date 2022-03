Ci sono ulteriori sviluppi nella vicenda de Il truffatore di Tinder. Nell’ultimo aggiornamento, vi abbiamo raccontato dell’intervista concessa daa Inside Edition in cui ha cercato di rigirare la frittata rispetto a quanto raccontato dal documentario prodotto da Netflix.

L’uomo ha raccontato che la produzione del colosso dello streaming si basa su delle manipolazioni ritoccate ad arte che creano un racconto a senso unico e che la sua intenzione ora è quella di ripulire il suo nome perché, sostiene non è né un truffatore né un mostro (ECCO TUTTI I DETTAGLI).

Le parole di Simon Leviev arrivavano a qualche giorno di distanza dalla notizia dei suoi tentativi di sfondare nel mondo dello spettacolo: ora ha addirittura un’agente in quel di Los Angeles (ECCO TUTTI I DETTAGLI). Fatto, questo, che ha suscitato un genuino moto di ribrezzo nelle sue vittime.

Eonline segnala ora che Il truffatore di Tinder potrebbe andare incontro a qualche problemino di natura legale: a denunciarlo ora è la vera famiglia Leviev e la compagnia guidata dai suoi membri, il colosso dei diamanti LLD Diamonds. Se avete visto la produzione Netflix sapete che, nella narrazione architettata per le sue truffe, Simon Leviev, nato Shimon Hayut, si spacciava come il figlio del fondatore dell’azienda, Lev Leviev.

La denuncia è stata depositata a Tel Aviv, in Israele, ed è firmata da Zevulun Leviev, Ayelet Leviev Jacobson, Ruthy Leviev Yelizerov, Hagit Sofiev Leviev e dalla stessa compagnia, la poc’anzi menzionata LLD Diamonds.

Chagit Leviev, la vera figlia di Lev Leviev, dichiara dalle pagine del magazine:

Shimon Hayut è un truffatore che ha rubato l’identità della nostra famiglia e ha cercato di sfruttare il nostro buon nome per truffare delle vittime ripulendole di milioni di dollari. Non ha alcuna relazione con la famiglia Leviev e non è in alcun modo affiliato alla nostra compagnia, la LLD Diamonds. Sono sollevata dal sapere che la sua vera identità e le sue azioni siano state smascherate a livello globale e speriamo che tutto questo possa portare alla fine delle sue azioni prive di scrupolo.