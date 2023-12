Dermot Mulroney sa bene cosa significhi recitare in una commedia romantica., soprattutto dopo essere stato il co-protagonista di Julia Roberts in Il matrimonio del mio migliore amico e per questo ha voluto dare un consiglio a Glen Powell, sua co-star nel film Tutti tranne te.

Racconta Powell:

Mi ha semplicemente detto di accogliere l’idea di essere un eroe romantico. Mi ha detto: “Sai, è facile per film come questi non sentirsi importanti o speciali” e mi ha detto di accogliere davvero il fatto che sto facendo un film che porta gioia a molte persone. Ha detto: “Rappresenti l’amore per tante persone e accettarlo è davvero speciale.”

Glen Powell recita al fianco di Sydney Sweeney nella commedia romantica diretta da Will Gluck, in uscita in Italia il 24 gennaio. I due interpretano una coppia che si disprezza, ma che finge di essere fidanzata mentre partecipa a un matrimonio in Australia.

FONTE: THR

