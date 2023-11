Tutti tranne te, in arrivo nelle sale italiane a gennaio, segue le disavventure di Bea (Sydney Sweeney) e Ben (Glen Powell), che, dopo essere stati insieme per un po’ di tempo, si ritrovano a un matrimonio australiano. Qui si accordano per fingere di essere di nuovo una coppia, con i rispettivi ex presenti alla cerimonia.

Il primo teaser del film, uscito a ottobre, aveva fatto intendere al pubblico che si avvicinasse ai territori del thriller erotico, attraverso l’uso della canzone Death of Me di WizTheMc e le inquadrature seducenti dei protagonisti. A correggere il tiro ci ha così pensato il full trailer, rilasciato la scorsa settimana, che rende evidente come la pellicola sia una commedia romantica.

In una recente intervista con EW, il regista Will Gluck si è preso completa responsabilità per questo fraintendimento:

La colpa è mia. Il teaser non è stato accolto bene e questo ricade completamente sulle mie spalle. Abbiamo cercato di essere troppo carini. È una commedia molto divertente, e se si vedesse quel teaser senza nient’altro, si penserebbe: “Qualcuno verrà ucciso? È un thriller?“. È stato un errore da parte mia. Volevo solo che la gente si avvicinasse e dicesse: “Cos’è questo?”. Le persone si sono avvicinate [al teaser] e hanno detto: “Non mi piacerà“, ma non è questo il film. Il film è una commedia tagliente vietata ai minori, con elementi romantici e farseschi. Ci sono grandi numeri musicali e la realizzazione dei propri desideri. Si vede la soleggiata Australia nel bel mezzo dell’inverno occidentale. Questo è ciò che vedrete nel trailer. Quindi cancellate quel [teaser] dalla vostra memoria.

Nel frattempo, anche il nuovo trailer di Tutti tranne te ha fatto parlare di sé. Il video viene introdotto dai due attori, Sydney Sweeney e Glen Powell, che si rivolgono direttamente al pubblico litigando su chi sia il vero protagonista della storia. Per promuovere la serie The Curse, Nathan Fielder ha condiviso un promo su Twitter in cui, con Emma Stone, riprende quanto vediamo nel trailer del film di Gluck, presentando il medesimo sfondo, outfit e battibecco tra i due interpreti. Lo potete vedere qui sotto:

Il video non è passato inosservato; su Instagram, Gluck ha dunque pubblicato un post di “scuse” chiaramente ironiche, dicendo:

In quest’era di cancel culture, a volte è meglio ammettere i propri errori. Abbiamo rubato l’idea per il lancio del trailer [di Tutti tranne te] da quello di The Curse e per questo ci scusiamo con Paramount+. Showtime , Emma Stone e Nathan Fielder. So che le parole sono vane, ma nello spirito natalizio, vi prego di perdonare i nostri passi falsi. Questa infatti non è stata la nostra unica trasgressione: ci siamo appropriati anche del vostro poster per la nostra campagna [di cui allega foto fake nel post]. Volevamo rilasciare il film la settimana prossima, ma per ovvie (e legali) ragioni non possiamo più farlo. Vi prego di accettare le nostre sentite scuse. Non vogliamo ostacolare il vostro successo; al contrario, lo celebriamo. Guarderemo tutti The Curse quando debutterà a gennaio [lo show è in verità già disponibile su Paramount+, ndr.]

Cosa ne pensate del teaser e del trailer di Tutti tranne te? Lasciate un commento!

FONTE: EW/Twitter/Instagram

