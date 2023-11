Online è approdato il nuovo trailer di Tutti tranne te (Anyone But You), commedia vietata ai minori con protagonisti Sydney Sweeney (Euphoria) e Glen Powell (Top Gun: Maverick).

Il lungometraggio, diretto da Will Gluck, è una modernizzazione di Molto rumore per nulla e arriverà nelle nostre sale dal 25 gennaio. Potete vedere il trailer nella parte superiore della pagina e il poster qua sotto:

Cosa ne pensate? Diteci cosa ne pensate nei commenti!

Classifiche consigliate