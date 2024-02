di Will Gluck

Tutti tranne te è una delle commedie romantiche più chiacchierate (e viste) dell’anno negli Stati Uniti e in tutto il mondo. Con protagonisti Sydney Sweeney e Glen Powell, la pellicola è costata 25 milioni ed è arrivata fino ad oggi a incassarne ben 172,3.

E, come per tutti i grandi successi, si inizia a parlare di un potenziale sequel. A rispondere alla domanda è proprio Sydney Sweeney, in un’intervista con E!, che afferma:

Non posso rivelare tutti i miei segreti. Ma io e Glen – stavo parlando con lui questa mattina. Stiamo parlando di alcune cose. Non si può mai sapere, dovrete aspettare e vedere.

E noi aspetteremo e vedremo.

Qui la trama ufficiale del film: Bea (Sydney Sweeney) e Ben (Glen Powell) sembrano la coppia perfetta, ma dopo un primo appuntamento fantastico succede qualcosa che spegne la loro infuocata attrazione. Quando si ritrovano inaspettatamente allo stesso matrimonio in Australia, decidono di fingere di essere una coppia, ognuno con uno scopo diverso.

