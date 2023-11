Twilight, uscito nel 2008, incassò ben 400 milioni di dollari in tutto il mondo. Un così grande successo non era stato previsto da nessuno: nessuna casa di produzione infatti aveva voluto realizzare il film, prevedendo incassi più modesti intorno ai 29 milioni.

Questo è ciò che racconta la regista del film Catherine Hardwicke in una puntata del podcast Watchalong, in occasione dell’anniversario dell’uscita in sala:

Ogni casa di produzione in città rifiutò il film. MTV e Paramount fecero inversione di rotta. Tutti credevano che non l’avremmo fatto. Anche quando ho iniziato il lavoro mi dicevano: “Sai, 4 amiche e un paio di jeans era un libro popolare per ragazze. Ha fatto 29 milioni. Probabilmente è quanto farà questo film.” Nel nostro weekend di apertura abbiamo fatto 69 milioni e ne abbiamo fatti 400 in tutto. Nessuno avrebbe potuto prevederlo.

Twilight, nonostante non sia stato accolto positivamente dalla cririca, è stato a conti fatti un vero fenomeno generazionale, lanciando anche la carriera dei suoi due attori protagonisti.

