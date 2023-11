In occasione di una proiezione per i 15 anni di Twilight, la regista Catherine Hardwicke è tornata a parlare dei film della saga e del suo amore per il primo libro.

La regista ha parlato nello specifico della decisione di non dirigere anche i sequel:

È il primo libro quello che ho preferito, in tutta onestà. Era così fresco, originale, non avevo mai letto nulla di simile. Avevo sempre letto di vampiri in vicoli bui, a Londra e Parigi, ma in questo erano nelle foreste in pieno giorno. Al liceo. Ho pensato: “Questo è folle” e mi è piaciuto tanto. Per il resto del libri non ho provato lo stesso amore, perciò sono stata felice di dirigere il primo, il contratto prevedeva che potessi dirigere anche gli altri, ma non volevo. Volevo che altre donne dirigessero gli altri. E invece i quattro film dopo di me sono state diretti da un uomo e anche quelli di Divergent e tutti gli Hunger Games. Quindi anche se abbiamo spianato la strada, nessuno degli altri film è stato diretto da una donna. Ma poi ovviamente sono arrivate Patty Jenkins e Greta Gerwig.