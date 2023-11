Sono passati 15 anni dall’uscita di Twilight. Durante un’ospitata per il podcast Happy Sad and Confused la regista del film, Catherine Hardwicke, ha suggerito chi sarebbero oggi le sue scelte per interpretare Bella ed Edward.

Quando le sono stati fatti i nomi di Jenna Ortega e Jacob Elordi la regista ha risposto infatti:

Oh, sarebbe perfetto! Lui è fantastico. Probabilmente sarebbe Edward al giorno d’oggi.

Continua parlando del cast ideale:

Penso che ci siano un sacco di attori fantastici oggi. Certamente, hai menzionato Jenna Ortega. Lei è fantastica.

Ha raccontato infine come il modello e attore Lewis Tan le si sia avvicinato recentemente per dirle che si era proposto per interpretare Jacob Black, ruolo che poi è andato a Taylor Lautner.

