La storia di Twilight la conosciamo tutti: il vampiro Edward Cullen (Robert Pattinson) si innamora della giovane umana Bella Swan (Kristen Stewart). Per 4 libri e 5 film (il primo dei quali uscito nel 2008) assistiamo alla loro tormentata e appassionata storia d’amore che ha fatto sognare milioni di ragazze e ragazzi.

Durante un’intervista con Rolling Stones Kristen Stewart rivela però che i produttori del film non erano interessati a trasporre fedelmente i romanzi, anzi.

Lo studio stava cercando di fare un film per ragazzini. Non volevano quello che il libro era davvero.

Aggiunge:

Quando ca**o li vedi mai sorridere (Bella ed Edward)?

Il materiale di partenza mal si adatta effettivamente a una trasposizione per un pubblico di ragazzini, tra tensione erotica, triangolo amoroso e pulsioni di morte. Non sappiamo perché hanno cambiato idea, forse hanno capito che la loro idea non era fattibile, ma probabilmente è stato meglio così.

Seguiteci anche su TikTok!

Classifiche consigliate