Durante la promozione di Blindspotting,ha svelato di aver proposto ad alcuni dirigenti un sequel di, la pellicola del 1996 diretta da) condiventata con il tempo un vero cult.

Nel corso del podcast Watch What Happens Live l’attrice ha svelato che degli “studi non definiti” a stento le hanno concesso un incontro per discutere della sua proposta: una storia incentrata questa volta su dei cacciatori di cicloni con un cast nero.

“Ho cercato di farlo sviluppare, con i produttori Daveed [Diggs] e Rafael [Casal], con una mia sceneggiatura e dei protagonisti neri, ma mi hanno detto di no. Intendevo dirigerlo” ha ammesso l’attrice.

Ha poi precisato che gli incontri in questione si sono tenuti l’anno scorso:

A stento siamo riusciti a ottenere un incontro, parliamo di giugno 2020, al picco delle discussioni sulla diversità. Sarebbe stato bellissimo.

Ricordiamo che proprio a giugno 2020 è arrivata la notizia del reboot di Twister targato Universal potenzialmente affidato a Joseph Kosinski, regista di Top Gun: Maverick.

In attesa di dettagli sul nuovo film, ecco la sinossi del progetto originale:

È enorme, viaggia ad una velocità superiore alle 300 miglia all’ora e distrugge tutto quello che incontra. Helen Hunt e Bill Paxton inseguono il più catastrofico ciclone che si sia mai visto in America negli ultimi 50 anni per sconfiggerlo dovranno affrontarlo. Dai produttori di Jurassic Park e dal regista di Speed, un’avventura ricca di stupefacenti effetti speciali… che vi farà saltare in aria!

