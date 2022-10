Twister: le riprese del sequel in primavera, Universal e Amblin cercano un regista

Sono trascorsi più di due anni da quando, nel giugno del 2020, abbiamo appreso che la Universal e la Amblin erano al lavoro sul sequel di Twister, film campione d’incassi del 1996 diretto da Jan de Bont (Speed) con Helen Hunt e Bill Paxton diventato con il tempo un vero cult. Al tempo c’era anche un regista collegato al tutto, un Joseph Kosinski ancora in attesa di portare nei cinema il suo Top Gun: Maverick (LEGGI LA RECENSIONE) e, fondamentalmente, i dettagli trapelati a mezzo stampa finivano lì.

Ora, da Deadline, arriva un aggiornamento molto interessante e succoso. La Universal e la Amblin di Steven Spielberg starebbero incontrando svariati registi perché la speranza è quella di cominciare le riprese nella primavera del 2023. La pellicola sarà co-finanziata dalla Universal e dalla Warner anche se il controllo creativo del tutto resterà in capo alla prima major citata. Confermato, fra i produttori, anche il leggendario Frank Marshall.

A spingere l’acceleratore sul progetto, sarebbe stato lo stesso Steven Spielberg che avrebbe gradito particolarmente lo script realizzato da Mark L. Smith, già artefice della sceneggiatura di Revenant – Redivivo. Joseph Kosinski, inizialmente collegato al seguito di Twister, ha dovuto rinunciare all’idea di dirigerlo poiché, nel frattempo, si è messo al lavoro su un film sulla Formula 1 che sarà interpretato da Brad Pitt e prodotto da Apple.

Fra i filmmaker presi in considerazione dalla Universal and co. ci sarebbero Jimmy Chin & Elizabeth Chai Vaserhelyi, vincitori del Premio Oscar col documentario Free Solo, Dan Trachtenberg, reduce dal successo del prequel di Predator intitolato Prey (LEGGI LA RECENSIONE) e Travis Knight, il boss della Laika (in aggiunta a un altro paio di nomi che, però, non vengono specificati da Deadline).

La speranza è quella di riportare in scena la dottoressa Joanne “Jo” Harding di Helen Hunt in maniera tale da poter elaborare una storia incentrata sulla figlia che lei ha avuto con il Dr. Bill Harding interpretato dal compianto Bill Paxton. La ragazza ha ovviamente ereditato la passione dei suoi genitori per l’andare a caccia di tempeste.

Il primo Twister incassò ben 495.7 milioni di dollari a fronte di un budget di circa 92 (dati non aggiornati all’inflazione, ndr.). Uscito nel maggio del 1996 negli Stati Uniti, il film di Jan de Bont, col suo notevolissimo successo commerciale, è stato l’apripista del nuovo trend che, da quell’anno in poi, ha visto partire la stagione dei blockbuster estivi proprio nel mese di maggio.

FONTE: Deadline