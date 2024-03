Katy O’Brian – nel pieno della promozione per Love Lies Bleeding con Kristen Stewart – ha parlato con EW di Twisters, sequel del cult catastrofico uscito nel 1996 in uscita questa estate nelle sale statunitensi diretto da Lee Isaac Chung.

L’attrice ha rivelato che l’atteso sequel punterà al PG o PG13 per poter essere un divertente film di intrattenimento anche per tutta la famiglia:

Non so se sarà un PG o un PG-13, ma già la scelta del nostro regista (Lee Isaac Chung) è una scelta interessante. Ha realizzato un film indie stupendo (Minari) e Mandalorian per Star Wars e ora Twisters, lui è dell’Arkansas, viene dal posto giusto. È una persona che si vede che comprende a pieno la battaglia tra essere umano e natura, ma anche l’importanza dell’equilibrio con la natura stessa.